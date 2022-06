Helmplicht scooters en snorfietsers gaat op 1 januari in

De verplichting geldt voor snorfietsen die maximaal 25 kilometer per uur kunnen rijden, waaronder ook de bekende deelscooters van diensten als Felyx en GO sharing. Naast een brom- of motorhelm is ook een goedgekeurde speedpedelec-helm toegestaan. Op het niet dragen van de helm staat een boete van 100 euro.

Snorfietsers mogen overigens na 1 januari gewoon op het fietspad blijven rijden. Uitzondering daarop vormen Amsterdam en Utrecht, in die steden moeten ze de rijbaan op en geldt de helmplicht al.

De sectie Scooters van branchevereniging RAI is blij dat er ‘eindelijk duidelijkheid’ komt. De helmplicht zou oorspronkelijk al vanaf 1 juli 2022 van kracht worden. Die datum bleek niet haalbaar, onder meer omdat er niet voldoende helmen beschikbaar waren. Ook zouden deelscooteraanbieders meer tijd nodig hebben om de helmplicht voor te bereiden.

VVN: helmplicht goede zaak

De branche kan nu regelen dat er genoeg helmen zijn voor de bijna 800.000 snorfietsers in Nederland, aldus de RAI Vereniging. Online is er al een uitgebreid aanbod te koop, een goede helm is vanaf circa 50 euro verkrijgbaar.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is het ‘een goede zaak’ dat de helm verplicht wordt gemaakt voor snorfietsers. Op verschillende plekken in het land zijn snorfietsers niet langer welkom op het fietspad en moeten zij op de rijbaan rijden. In delen van Amsterdam en Utrecht is dat ook al verplicht. ,,De gevolgen van een ongeval zijn op de weg vaak groter dan op het fietspad, daarnaast is het goed voor de eenduidigheid als alle snorfietsers een helm moeten dragen.”

E-bikes

Waar snorfietsers tot 25 km/per uur straks een helm moeten dragen, geldt dat gek genoeg niet voor e-bikes, ondanks dat die dezelfde snelheden of nog harder halen en het aantal ongevallen met stekkerfietsen ieder jaar toeneemt.

Toch neemt de discussie over de wenselijkheid van een helm toe op e-bikes en gewone fietsen. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) pleitte dit voor jaar voor een fietshelmplicht, te beginnen voor 60-plussers. Als alle fietsers een helm zouden dragen, zou dat jaarlijks 80 verkeersdoden schelen, stelde directeur Martin Damen.

Juiste helm heeft cirkel met hoofdletter E Een goedgekeurde brom/motorfietshelm valt volgens het ministerie te herkennen aan een cirkel met de hoofletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. Een goedgekeurde speedpedelec-helm is voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016. Deze helmen voor bestuurders van fietsen die 45 kilometer per uur kunnen, zijn lichter en ventileren beter dan zwaardere pothelmen of integraalhelmen.