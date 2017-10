HEMA komt na 90 jaar met het pittige broertje van de rookworst

Het verschil met de 'normale' rookworsten, die sinds de jaren 30 naar authentiek recept wordt gemaakt, zit 'm in de ingrediënten. Voor de pittige worst zijn meer specerijen gebruikt, die zorgen voor extra pit. Vooralsnog is het product op drie momenten te koop; nog tot 6 november, van 20 november tot 4 december en van 19 februari tot 4 maart. Marres: ,,Het is goed mogelijk dat we de pittige rookworst in het assortiment opnemen en in onze horeca gaan verkopen, mocht hij succesvol zijn.''



In november 2015 kwam het vindingrijke warenhuis al met een T-shirt en een wollige kersttrui met een opdruk van hun rookworst. De beperkt verkrijgbare kledingstukken vonden gretig aftrek.



Voor wie nu zin in een hapje pittige worst krijgt, heeft de vleeswarenkenner van HEMA nog een tip. ,,Het is een leuke manier om een stamppot net iets spannender te maken.''