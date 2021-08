Hendrik (72) reed op zijn brommer heel Nederland door om 580 betonnen schuilplaatsen te fotograferen

Update Gezond­heids­raad komt in september met advies over derde coronaprik, meeste Nederlan­ders zijn voor

17 augustus In september komt de Gezondheidsraad met een advies over het nemen van een derde coronaprik. Twee op de drie Nederlanders (64 procent) vinden het een goed idee dat mensen met een kwetsbare gezondheid een extra coronavaccinatie krijgen. Maar zolang niet iedereen op de wereld de kans heeft gehad op een vaccinatie, geeft de helft die liever eerst aan landen waar nog weinig of niet is geprikt.