Hengelose ‘terroriste‘ gebruikte jezidi-vrouw als slaaf, Nederland haalt haar na ruim 7 jaar terug uit Syrië

Een van de twaalf vrouwen die in november vorig jaar zijn opgehaald uit een gevangenenkamp in Syrië wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het gebruiken van een jezidi-vrouw als slaaf in 2015. Het gaat volgens bronnen om de Hengelose studente Hasna A. Zij werd in 2017 officieel als terrorisme-verdachte aangemerkt.

Volgens het Openbaar Ministerie is het voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi’s, een etnische en religieuze minderheid in Noord-Irak.

A. wordt verdacht van slavernij als misdrijf tegen de menselijkheid. Ze werd in 2015 door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders op de nationale terroristenlijst gezet. Hierdoor had ze geen toegang meer tot haar bankrekeningen. Ook was het strafbaar geworden om geld aan haar te doneren of haar op een andere manier financieel te helpen, omdat daarmee mogelijk terroristische acties worden ondersteund.

‘Jij zult branden’

De vrouw vertrok in maart 2015 naar IS-gebied in Syrië, en nam daarbij haar gehandicapte zoontje Nourredine (toen 4) mee. Haar vertrek naar het kalifaat kwam destijds niet als een verrassing. Haar school, de gemeente Hengelo hadden vermoedens over haar plannen en hadden uitvoerig met haar gesproken. Het ROC van Twente trok al aan de noodrem, maar kennelijk te laat.

Ook docenten van De Gieterij in Hengelo zeiden dat Hasna steeds rabiater werd in haar religieuze fanatisme. ,,Helaas hebben we haar niet kunnen tegenhouden. Heel teleurstellend dat dat is mislukt”, zei burgemeester Schelberg na haar vertrek. Niet veel later doken foto’s op van de jonge Nourredine in een camouflagepakje en met een IS-muts op. De vader van A. reageerde onthutst op de verdenkingen tegen zijn dochter.

Een bekende vertelde destijds tegen deze site dat ze Hasna leerde kennen bij een centrum voor jonge moeders. Ze omschreef haar als een rustige vrouw, met zeer uitgesproken opvattingen over haar islamitische geloof. „Ze kon heel cru overkomen als het om het geloofskwesties ging”, zei de bron toen. Ze herinnerde zich nog dat ze een begeleider toesnauwde: „Jij zult branden in de hel”.

Het vertrek van A. zorgde voor rumoer in de lokale politiek. Zo werd de vraag opgeworpen of de burgemeester haar paspoort wilde trekken. Daarover zei de burgemeester: „De ervaring in Nederland leert dat het intrekken of ongeldig verklaren van een paspoort het uitreizen niet tegenhoudt. In sommige gevallen zal het wellicht een kleine vertraging op het vertrek kunnen betekenen.”

Nederlanderschap ontnemen?

De VVD wilde weten wat de burgemeester zou doen ‘bij een onverhoopte terugkeer van mevrouw, om de veiligheid van de inwoners van de gemeente Hengelo te beschermen?’ De burgemeester stelde toen: „We zijn in gesprek met gemeenten die hiermee inmiddels ervaring hebben opgedaan. De aanpak zal mogelijk gelijkenis kennen met het proces voor terugkerende delinquenten.”

Op de vraag of haar het Nederlanderschap kan worden ontnomen, antwoordde de burgemeester: „Er is inmiddels jurisprudentie waaruit blijkt dat personen die zich hebben aangesloten bij buitenlandse gevechtseenheden bij terugkeer in Nederland moeilijk vervolgbaar zijn. Het ontnemen van het Nederlanderschap is een nog zwaarder instrument. Mocht mevrouw terugkomen en zich willen vestigen in Hengelo, dan zal gepaste zorg worden ingezet.”

Teruggehaald

A. werd samen met elf andere vrouwen in november vorig jaar door de Nederlandse regering teruggehaald uit een gevangenkamp in Syrië. De vrouwen zijn na aankomst aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven, als vermoedelijke leden van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

IS pleegde niet alleen terroristische misdrijven, maar wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de genocide gepleegd tegen de jezidi-bevolking, vanaf 2014 in Syrië en Irak.