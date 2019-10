Henk vreest voor dementie: Wat als mijn kinderen mij niet meer herkennen?

Waar moet ik beginnen? Ik heb jullie iets op te biechten, vóór ik het vergeet, voor ik ook dát nog vergeet. Bij de kassa kom ik niet op mijn pincode. In de kroeg niet op namen van vrienden. In de taxi naar huis niet op mijn eigen adres - was het nou Oosterweg of Oosterstraat?



Een geheugen als drijfzand.



Maar dat ik ook jullie zou vergeten - ik geef het niet graag toe.



Achteraf begrijp ik het wel. Toen dat moest, vergat ik mij jullie te herinneren, zoals je vergeet foto’s te maken van een diploma-uitreiking of die laatste vakantie samen in Praag. Ik lette niet op, het ging aan me voorbij.