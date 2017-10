Herken jij de giftige paddenstoel? Speel de quiz!

Laatste ex-marinier getuigt over treinkaping De Punt

11:22 Tijdens de slotdag van de getuigenverhoren over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977 zitten Molukkers, ex-gegijzelden en een grote groep oud-mariniers voor het eerst samen in de rechtszaal in Den Haag. Onder meer groepscommandant Rinus, ook wel aangeduid met code '2C', zal zijn verhaal doen over de Molukse treinkaping.