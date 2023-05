Het ‘007-leven’ van geheim agent Johan: ‘Door babi pangang viel Holleeder door de mand’

Politie deelt nieuwe foto van mogelijk ontvoerde man in Spanbroek, nog altijd veel onduide­lijk

De politie heeft een nieuwe foto gedeeld van de man die vrijdagmiddag mogelijk werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Spanbroek. Uit politieonderzoek komt naar voren dat de man Engels of Duits spreekt. Het is nog altijd onduidelijk wie of waar de man is.