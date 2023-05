Het ‘007-leven’ van geheim agent Johan: ‘Door babipangang viel Holleeder door de mand’

Als de melkveehou­de­rij moet krimpen voor natuuront­wik­ke­ling, stapt boer Roeland (25) uit het leven

Twijfel. Dat is de rode draad in het leven van Roeland Hamzink (25). Als de melkveehouderij in Lemselo moet krimpen voor natuurontwikkeling, neemt ‘Boertje’ een ultiem besluit. Het laatste.