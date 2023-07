Het CDA is hard op weg om een overbodige partij te worden

Met video Tornado zorgt voor ravage rond Apeldoorn: caravan de lucht in, bomen ontworteld en compleet terras weggewaaid

Een tornado heeft dinsdag rond Apeldoorn flink huisgehouden. Onder meer in Beekbergen, Lieren en Klarenbeek vielen bomen om en raakte huizen beschadigd. Op de A50 ging een caravan de lucht in als gevolg van de windhoos. ,,Dit maken we in Nederland een à twee keer per jaar mee.’’