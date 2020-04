Het coronanieuws van donderdag 9 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Actuele cijfers

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 148 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaalaantal overleden patiënten komt daarmee op 2396. Er kwamen 237 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Dat totaal ligt nu op 7972, maar het aantal mensen dat daadwerkelijk nu nog in het ziekenhuis ligt, daalt.

Ic's

Het aantal patiënten op de intensive cares is de afgelopen 24 uur met 9 toegenomen naar 1417 patiënten. Gisteren was er nog sprake van een afname van het aantal ic-patiënten. De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was de afgelopen dagen al relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde dinsdag dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen slechts met 15 was gestegen. De dag ervoor ging het om 24 personen.

Reizen

Alle luchtreizigers die terugkeren uit landen waar corona woedt, moeten daarna twee weken in thuisquarantaine. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd na afloop van een ministerieel crisisberaad. Eerder riep het kabinet alleen Nederlanders die terugkeren uit Amerika op om bij terugkomst vrijwillig veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Het gaat nu om een ‘dringend advies’ voor alle infectiehaarden, het kabinet kan het niet verplichten, aldus Van Nieuwenhuizen.

Pasen

Mensen die dit paasweekeinde toch afgesloten wegen nemen of in natuurgebieden en parken te weinig afstand houden van elkaar, krijgen een bekeuring. Daarvoor heeft premier Mark Rutte gewaarschuwd tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Veiligheidsregio’s kunnen wegen afsluiten, net als parken of natuurgebieden. Wie zich niet aan de aanwijzingen houdt, kan een bekeuring krijgen tot wel 400 euro. De politie deelde de afgelopen anderhalve week al 1400 bekeuringen uit.

Enquête

Twee derde van de mensen die hebben meegedaan aan een enquête van deze site wil graag een corona-app in de strijd tegen het virus, óók als er een beetje privacy ingeleverd zou moeten worden. Vooral ouderen zien een app wel zitten: driekwart van de 60-plussers zou zo’n app installeren als die beschikbaar komt. Dat blijkt uit uitslagen van de enquête die vandaag binnen vier uur tijd al door meer dan 30.000 bezoekers werd ingevuld.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.

In onderstaand dashboard meer informatie over het verloop en de besmettingen per gemeente (klik in onze app halverwege de scrollbar om te scrollen):