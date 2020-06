Het coronanieuws van maandag 8 juni: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur drie nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus gekregen. Gisteren ging het om twee gemelde sterfgevallen. Het totale dodental stijgt hiermee naar 6016. Ook waren er vijf nieuwe ziekenhuisopnames.

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 165. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 47.739. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.794 mensen opgenomen (geweest).

Intensive care

Op de intensive cares liggen nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan zondag. In de komende periode kan het aantal ic-patiënten nog licht dalen, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), maar de kans is heel klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een intensive care ligt. ,,Versoepeling zal leiden tot verspreiding”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ook als het virus zich in de zomer minder verspreidt dan in het najaar en de winter.

Wereldwijd hardere groei dan ooit

Het aantal gevallen van corona in de wereld groeit harder dan ooit. In twee dagen tijd kwamen er ruim een kwart miljoen besmettingen bij. Wereldwijd ontstaan er nieuwe brandhaarden. Viroloog Marion Koopmans waarschuwt: ,,Het virus is nog niet uitgeraasd. De pandemie lijkt in Europa op zijn retour, maar is nog volop gaande.’’

Crisis

Het duurt nog zeker drie jaar voor we de klap van de coronacrisis te boven zijn. En de kans bestaat dat het zelfs nog langer gaat duren. Daarvoor waarschuwt De Nederlandse Bank (DNB) in haar nieuwste ramingen voor de economie.



DNB gaat ervan uit dat de economie dit jaar met 6,4 procent krimpt. Met de voorspelde krimp is de economie terug op het niveau van 2015. Werknemers worden hard geraakt door de crisis. Zo zal de werkloosheid fors toenemen van 4,6 procent dit jaar tot 7,3 procent in 2021.



De oplopende werkloosheid heeft ook gevolgen voor de lonen. Voor het eerst sinds jaren was er sprake van forse loonstijgingen. Maar die pret is alweer over verwacht Sleijpen.

Basisscholen