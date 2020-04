Het coronanieuws van vrijdag 10 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen

Tot vanmorgen zijn er 115 nieuwe meldingen gedaan van overleden personen als gevolg van corona. Het totale aantal coronadoden komt daarmee op 2511. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames liep volgens het RIVM met 225 op. Daarmee zet de daling van het aantal opnames verder door.

Intensive care’s

Ook het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen is sinds gister met ruim dertig gedaald. Er liggen nu nog 1384 Nederlanders op een afdeling met de meest intensieve zorg. De situatie is onder controle. Al dagen zien de ic-artsen een stabiel aantal patiënten, terwijl het anderhalve week geleden soms met bijna honderd per dag toenam.

Dodelijkste dag Groot-Brittannië sinds uitbraak

Groot-Brittannië beleeft vandaag zijn dodelijkste dag sinds de uitbraak van het coronavirus. Er werden de afgelopen 24 uur 866 doden gemeld ten gevolge van de besmettelijke longziekte. Het totaal aantal doden stijgt daarmee tot 9016.

In Spanje is er voor de tweede dag op rij een kleinere stijging in het dodental. Het aantal doden door het coronavirus is gestegen tot 15.843 en dat zijn er 605 meer dan 24 uur eerder.

Duitse toeristen

Vakantie vieren in ons land zit er ondanks de warme dagen nu even niet in. Duitsers worden aan de grens door de marechaussee aangesproken om vooral niet verder te rijden. Maar velen rijden toch gewoon door, blijkt tijdens een controle bij de Roermondse overgang.

Podiumbranche vreest gevolgen 1,5 metersamenleving

Het bezoeken van concerten en festivals is in een samenleving waarin we 1,5 meter afstand moeten houden vrijwel onmogelijk. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) doet om die reden een oproep aan het kabinet om voorlopig alle shows tot nader orde te verbieden.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.