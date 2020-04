Het coronanieuws van vrijdag 3 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen en opnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 148 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 1487. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Er zijn 502 meldingen bijgekomen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. Het RIVM benadrukt dat deze mensen lang niet allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden of in het ziekenhuis opgenomen. Op het moment liggen daarnaast 1324 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 51 meer dan gisteren, toen het er nog 1273 waren. Het aantal van ruim 50 is flink minder dan eerdere dagen. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een ‘voorzichtige trend’.

Waarschuwing premier Rutte

Parken, stranden, recreatiegebieden en bossen worden gesloten als het daar dit weekeinde te druk wordt. Dat heeft premier Mark Rutte vandaag gezegd, tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ,,Ik weet het, het wordt prachtig weer, maar blijf thuis, in de tuin of op het balkon. En als je dat niet hebt, zoek dan een rustig plekje op. Het liefst in je eigen buurtje. Ik snap best dat als je de hele week binnen hebt gezeten met drie kinderen, dat je dan even naar buiten wil gaan, maar beperk het en blijf afstand houden. We gaan echt handhaven.” Met zijn waarschuwing hoopt Rutte de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ,,Het schuitje is lek en we komen dit lek alleen maar samen te boven.” Hij richtte zich ook nog specifiek tegen jongeren: ,,Ook jullie kunnen ziek worden!”

Geen lockdown

Een groep bezorgde burgers heeft via een kort geding geprobeerd Nederland tot een volledige lockdown te dwingen. De voorzieningenrechter in Den Haag wees de eis vandaag af. Volgens de eisers, onder wie oud-advocaat Lodewijk Koenen, gaan de maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus in te dammen, niet ver genoeg. Ze pleiten voor een totale lockdown en het sluiten van de grenzen voor een periode van ongeveer vijf weken, om zo het virus in Nederland te laten uitdoven. In het vonnis merkt de rechtbank op dat in tijden van crisis de overheid een grote mate van handelingsvrijheid heeft. Daarbij hoort dat de rechtbank terughoudend is met ingrijpen. Bovendien zijn, terwijl het kort geding liep, de maatregelen al op tal van vlakken aangescherpt.

‘Onbetrouwbare’ data China

Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra haalt uit naar China en zegt dat China de wereld geen betrouwbare data heeft verstrekt sinds het uitbreken van het coronavirus. En nog steeds schieten de Chinezen tekort in openheid over de werkelijke aantallen besmettingen. Dat stelt hij in een interview met deze site. Volgens Hoekstra hebben de besmettingsprognoses van zowel de Amerikaanse specialisten als die van het Nederlandse RIVM te lijden onder Chinese manipulatie van statistieken van besmettingen en slachtoffers. De ontwikkelingen in Italië en Spanje geven volgens hem een realistischer beeld dan de officiële Chinese besmettingstrends.

Hersteld

We sluiten af met goed nieuws! Een pasgeboren baby die gisteren met corona werd opgenomen in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, is vanmiddag naar huis gestuurd. Hij maakt het goed en komt er naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal bovenop, laat vader Leroy van der Terp (29) aan deze site weten. ,,Hij had mogelijk een milde variant van het virus.”

