Het coronanieuws van vrijdag 5 juni: bijlezen in één minuut

LIVE | ‘Derde van Amerikanen gebruikte schoonmaak­mid­del tegen corona’, WHO adviseert nu ook mondkapjes

5 juni Volgende week gaan de basisscholen weer voltijds open, maar wie zijn kinderen toch liever nog even thuishoudt, hoeft niet te vrezen voor de onderwijsinspectie, zegt minister Arie Slob. Tot de zomervakantie kunnen bezorgde ouders op ‘coulance’ rekenen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zijn mening over het nut van mondkapjes bijgesteld en adviseert het gebruik ervan nu. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.