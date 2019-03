Het draaien van Rutte: in één keer de pleister eraf

Kabinet verscherpt toezicht op studenten en onderzoe­kers uit Iran

14 maart Het toezicht op studenten en onderzoekers uit Iran wordt aangescherpt. Dat is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat Nederlandse kennis wordt gebruikt voor het Iraanse raketprogramma. Aanleiding voor de stap is een ‘recent geval’ en de toenemende zorg over het raketprogramma.