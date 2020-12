Het enige wat ik hem met zekerheid kon zeggen: ‘Jij krijgt volgend jaar niets in je schoen’

interview Advocaat Peter Schouten op dodenlijst: ‘Ik laat me door niemand intimide­ren’

12:54 ,,Ik laat me niet intimideren, door niemand niet, wie het ook is.” Al staat Peter Schouten op een dodenlijst, de Bredase advocaat is niet van plan te stoppen als raadsman van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces.