Het faillissement van Vroom en Dreesmann was hoe dan ook niet te voorkomen

Toen ik voor het eerst stage mocht lopen, in het laatste jaar van mijn mbo-opleiding, bombardeerde de directeur van mijn werkplek me binnen één week tot onofficiële bedrijfsleider van de begane grond. Dat bracht grote verantwoordelijkheid met zich mee, want ik had niet zomaar een winkel uitgezocht om mijn diploma te halen: in de wonderlijke en mysterieuze wereld van Vroom en Dreesmann moest ik het vak leren. Dat heb ik geweten.