Het internet hapert, ik ook, want ik krijg m’n longontsteking maar niet goed weg

Ik ben weer in Duitsland. Het is koud hier en het internet hapert. Misschien zit er een sneeuwbui tussen mij en de satelliet die voor verbinding met het thuisfront en mijn werk moet zorgen. Misschien wel meerdere buien. Ze zeggen dat het hier een dezer dagen gaat gebeuren. Sneeuw. Dat heb ik dan maar mooi voor op u. Je hoort mij niet klagen. Wel houthakken overigens (grote stukken in kleine mootjes), en als u heel goed luister kunt u me misschien ook horen kuchen en hoesten. Daarom ben ik even verkast naar het zomerhuis, dat ik nu een winterhuis probeer te maken door flink te stoken. Ik krijg m’n longontsteking maar niet goed weg. Als ik een auto was, zou ik zeggen: ik rijd op drie van de vier cilinders. Je komt wel vooruit, maar het hapert en het sputtert. Mijn arts zegt dat-ie even niet nog hardere middelen wil inzetten dan ik al heb, anders heb ik straks helemaal geen resistentie meer voor doeltreffende medicijnen. Of zoiets. Antibiotica en dergelijke, daar is iets mee. Enfin, we moeten dus even afwachten of het over gaat. De meest gebruikte zin in een doktersleven denk ik, en waarschijnlijk terecht. De meeste pijntjes gaan over door wachten.