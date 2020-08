Het is gedaan met de zomer: weerkundige herfst begint koel

De zomer van 2020 staat dankzij de extreme hittegolf van afgelopen maand en een zeer warme junimaand in de top tien van warmste zomers ooit gemeten. Alleen in juli was het vrij koel.



Het is daarmee de derde zeer warme zomer op rij, waarin veel uitersten werden gemeten, aldus het weerinstituut. Waar een gemiddelde zomer in Nederland slechts twee tropische dagen telt van 30 graden of warmer, bereikten we deze maand een record van maar liefst zeven tropische dagen achtereen.