Het is ronduit onbeschoft tegenover zorgpersoneel en nabestaanden om corona te ontkennen

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Amper drie maanden geleden, toen het coronavirus met volle kracht door ons land rondwaarde, zaten de meeste mensen bibberend thuis, bang om zelf besmet te raken. Dat is helemaal veranderd. Er werden versoepelingen aangekondigd en van lieverlee probeert de samenleving, zo goed en zo kwaad als dat lukt, de boel weer op te pakken. Synchroon aan deze ontwikkeling is er ruimte ontstaan voor burgers om hun vraagtekens te plaatsen bij het overheidsbeleid. Dat is een goede ontwikkeling.

Niemand is onfeilbaar en natuurlijk hebben de ministers fouten gemaakt, dat werd al min of meer erkend door RIVM-infectieziektebestrijder Aura Timen, die onlangs in een interview toegaf dat ze het virus had onderschat.



Toch gaan critici een stap verder; ze hekelen niet alleen het crisismanagement van de regering maar verspreiden steeds succesvoller de mare dat het virus helemaal niet zou bestaan, of op zijn minst gelijk staat aan ‘een gewoon griepje’.

Wonderlijk dat ze zoveel bijval krijgen. We hebben allemaal kunnen zien dat de ziekenhuizen overspoeld dreigden te raken met coronapatiënten en dat duizenden zorgmedewerkers hebben gestreden tegen het zwarte scenario geen hulp meer te kunnen bieden. In verschillende andere landen, soms op regionaal niveau, is er al sprake van een tweede golf, wat betekent dat er op deze plekken opnieuw lockdowns zijn afgekondigd.



Een beetje kritiek op gevestigde ordes, zoals de politiek en de media, is echt helemaal niet verkeerd, daar worden we allemaal beter van. Maar het is ronduit onbeschoft jegens zorgpersoneel en nabestaanden om corona te ontkennen. Op de radio zei hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte: ‘Mensen die erg overtuigd van iets zijn, zijn moeilijk tot een andere mening te krijgen met argumenten. (…) Deze mensen nemen constant informatie tot zich die bevestigen waar ze het mee eens zijn.’

Waarvan akte. We moeten dan ook zeker altijd blijven luisteren naar deze geluiden. Maar als de volksgezondheid door hen in gevaar wordt gebracht, is het de plicht van omstanders om dat te benoemen, zonder vrees voor (digitale) represailles.



We leven in een land waar we eindeloos kunnen bakkeleien over allerhande onderwerpen, een uitvloeisel van absolute welvaart. Maar niet alles is voer voor debat. Wie met zijn eigen gedragingen anderen in gevaar brengt, hoort niet bij een oplossing, maar is onderdeel van het probleem.