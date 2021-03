Het kabinet kijkt vanavond vooral vooruit naar april: de versoepelingen op een rij

Wel wordt het vanaf 15 maart weer mogelijk om kinderen zwemles te laten volgen in de binnenzwembaden. De gedachte hierachter is: als er al te grote achterstanden ontstaan, neemt het verdrinkingsgevaar in de zomer toe. Ook kunnen de bezoekregelingen in verpleeghuizen iets verruimd worden, nu bewoners en personeel veelal gevaccineerd is. Een iets groter buitensportgezelschap - 4 in plaats van 2 volwassenen - ligt ook nog op tafel. ,,De vraag is alleen of die buitensportversoepeling snel ingaat, of ook pas later”, zegt een bron. Dat wordt vanavond bekend.



Maar verder gaat de blik op het Binnenhof dus vooral uit naar de dag van 30 maart. Als de virologische ontwikkeling het toestaat, wordt voor die week gekeken naar versoepeling op drie vlakken: het hoger onderwijs weer gedeeltelijk toegankelijk maken voor studenten, de buitenterrassen vanaf het eerste weekend van april (met Pasen) open en meer mogelijkheden voor winkels.