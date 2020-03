Het leger staat paraat voor een corona-epidemie

Wie is toch deze vermoorde vrouw die naakt is gedumpt in Zeeland?

6:17 De Belgische politie heeft gisteravond een nieuwe foto van de onbekende vrouw verspreid die acht maanden geleden gevonden werd in het Zeeuwse Westdorpe, net over de grens met België. Na meer dan 600 tips is de identiteit van de vrouw, die met een kogel omgebracht werd, nog steeds een raadsel. Een nieuw detail dat in het Vlaamse opsporingsprogramma Faroek bekend gemaakt werd, is een plastic zak van winkelketen Intermarché die bij het slachtoffer gevonden werd.