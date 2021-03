Het leukste was dat ik een personal-shoppingafspraak bij de Gamma mocht maken

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 381. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

De tuin had zonder corona ook wel een make-over gekregen. Maar goede kans dat het een jaartje later was geworden. Of twee. Want dan waren we niet steeds thuis geweest en hadden er niet altijd tegenaan gekeken, die rommelige tuin.

Niet dat we er verroeste fietsen en oude wasmachines in verzamelden. Maar elke levensfase heeft zijn eigen tuin. En de fase waarin we ons alleen bekommerden om een plekje voor het kinderbadje en een zandbak ligt achter ons. Natuurlijk gaat er binnenkort weer een zwembadje in (ik verheug me er nu al op), maar de tuin mag nu ook wel een beetje mooi worden. Planten, struiken.

Maar hij moest dus eerst leeg. Wat je allemaal uit zo’n tuin haalt, joh, ook al is-ie maar 5 bij 8. Boomstammetjes, een gescheurd peuterglijbaantje, een ooit pittoresk bankje en ja, ook het corona-overkappinkje, dat ik afgelopen winter bouwde. Weg ermee: weg met corona! Een hele container vulde ik met behulp van mijn zoon en schoonzoon. Fijn familiewerk was het.

Maar het leukste van de voorbereidingen was dat ik een personal-shoppingafspraak bij de Gamma mocht maken. Want er moet natuurlijk ook potgrond en kiezel en beits gekocht worden voor de nieuwe tuin. En ik ging dat doen. Beetje spannend wel. Je krijgt een half uur. Ik had een strak lijstje en een beetje zenuwen. De jongen binnen zei: ‘Doe maar rustig aan, het is niet zo druk.’ Maar ik ben zo iemand die dat dan toch niet vertrouwt. Je denkt: straks word ik omgeroepen. Net zoals die mensen die bij de Ikea worden gemaand hun kinderen NU uit de ballenbak te komen halen. ‘Wil de heer Poorthuis zich NU melden bij de balie. Uw kooptijd is om. Meneer Poorthuis, melden bij de balie!’

En dat dan iedereen naar je kijkt en sommigen ‘Aso! Aso!’ naar je roepen. Iemand schreeuwt zelfs: ‘Kooptijd van anderen opsnoepen hè, kun je wel!’ Nee, dat wil je niet, met een half gevuld karretje. Dus ik rennen en haasten, gangpad in, gangpad uit. En weer terug. wat wou ik ook weer hebben? Lijstje, waar was het lijstje nou? En toen bedacht ik nog iets en nog iets en: wanneer kom ik nou weer bij de Gamma? Dus meer kwasten en niet een, maar twee deurmatten en die bezem, die kan er ook best bij. In 29 minuten precies!

