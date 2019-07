‘Het lijkt alsof Gerard Joling is ontploft, glitters in ons haar, in ons eten en op de kat’

Gestrande reizigers balen: ‘Totaal gebrek aan informatie hier op Schiphol’

20:51 Duizenden vakantiegangers balen als een stekker. Vanwege de brandstofstoring op Schiphol wachtten ze urenlang in een heet vliegtuig dat maar niet vertrok, om vervolgens helemaal niet op te stijgen. En voorlopig is nog volstrekt onduidelijk wanneer dat wel gebeurt. ,,We horen hier helemaal niets. Het is totale chaos.’’