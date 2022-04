Het mag weer en Nederland doet het weer: eropuit met Pasen

Vorig jaar gold tijdens Pasen nog een avondklok, waren bij de meeste kerkdiensten maximaal dertig mensen aanwezig, zat de horeca dicht en waren de winkels maar beperkt open. Vandaag is dat alles ver verleden tijd.

Lees ook PREMIUM Pasen is licht en lente: Maar koester vooral je dromen

Ook richting de Keukenhof was het druk. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB is er op eerste paasdag bijzonder veel verkeer op de N208 tussen Haarlem en Sassenheim. Vanaf de aansluiting met de N207 moeten bloemenliefhebbers rekening houden met een half uur vertraging. Ook zaterdag gingen veel mensen naar de Bollenstreek. De Keukenhof liet eerder al weten dat de tickets tot en met maandag zijn uitverkocht.

Festivals

Ook festivals trokken tienduizenden mensen. Dat was voor het eerst na twee jaar corona. Paaspop in Schijndel trapte vrijdag het festivalseizoen al af, was zaterdag volgens bezoekers ‘echt wel wat te druk’ maar ging vandaag weer vrolijk los. Er zijn zeventien podia met allerlei stijlen muziek. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, S10, is één van de artiesten die vandaag optreedt. In Spaarnwoude werd zaterdag en zondag het dance-event Awakenings gehouden.

In het oosten van het land worden vanavond tientallen paasvuren ontstoken. Dit is een traditie die al eeuwenlang in grote delen van Europa voorkomt, van Denemarken tot Zwitserland en Oostenrijk in het zuiden. Het oosten van Nederland hoort nog net bij dit gebied. Het vuur zou van oudsher symbool staan voor vruchtbaarheid, maar het is ook gewoon een feest: samen iets opbouwen, aansteken, biertje erbij.

Carnavalsstemming

Dan waren er op talloze plekken nog kleinere activiteiten. Zo was in Lage Zwaluwe zaterdagavond eindelijk weer gelegenheid voor de verlichte botenshow. Organisator Janet Crezée sprak van een mooie avond. In 2020 hoopte zij al een doorstart van de show te kunnen maken, die tot 2018 verbonden was aan de Havenfeesten in Lage Zwaluwe maar dat ging niet door corona. Ze is blij met de opkomst. ,,Het weer zit mee en er zijn onder deelnemers en toeschouwers veel enthousiaste mensen. Gaaf dat je met betrekkelijk weinig inspanning iets leuks neer kunt zetten.”

In de Kempen heerste een carnavalsstemming. Het gemis van een jaar carnaval en een stralend zonnetje lokte honderden inwoners van Netersel uit hun huizen. En zo ging het vandaag in veel dorpen in de Kempen. Tijdens het paasweekend wisselen de optochten en carnavalsfeesten elkaar af. Met op tweede paasdag het klapstuk: de grote Kempenoptocht in Hapert.

Ook trokken veel mensen de natuur in. Staatsbosbeheer noemde het ‘op veel plekken gezellig druk’.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: