Het Nederlandse afvalbeleid is onnavolgbaar en leidt tot kluchtige taferelen

Ibrahim (24) probeerde nog te vluchten, maar werd op straat doodgescho­ten: ‘Zijn telefoon viel al’

Bij de schietpartij in Den Haag is maandagavond de 24-jarige Ibrahim Demir om het leven gekomen. Hij was net op bezoek geweest bij zijn moeder toen het vreselijk misging. Vanuit een auto werd hij neergeschoten. ,,Hij wilde nog wegvluchten en had zijn telefoon al laten vallen.”