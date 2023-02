Het politieke debat is ontspoord in Nederland. Het is gekaapt door gekken

Hoe Anne en haar team me­de-verantwoor­de­lijk werden voor doorbraak: ‘Hiv genezen geen wonder meer’

Lang was het niet meer dan een streven, een utopie misschien wel: iemand met het hiv-virus genezen. Anne Wensing (51) van het UMC Utrecht en haar team leiden een groot internationaal onderzoek en tonen aan: het kán. De Duitse hiv-patiënt Marc (53) is nu officieel genezen verklaard. ,,Dat we kunnen zeggen: jongens, het is gelukt. Ja, dat is dan wel even....een ding.’’