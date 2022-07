Het ter discussie stellen van de zo geprezen Nederlandse tolerantie is nodig

‘Kèti Kòti!” zeg ik.



Mijn vriendin is niet van Surinaamse afkomst en zegt: ,,Kéééétiiii Kóóóótiiii.”



Ze legt de klemtoon volledig verkeerd. Ik lach erom, ze is namelijk oprecht geïnteresseerd. Op Keti Koti wordt de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied herdacht. Gisteren was ik erbij, in het Amsterdamse Oosterpark.