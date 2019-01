Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ‘water drinken’

Vorig jaar deden er ruim 6000 scholen mee, met in totaal 1,2 miljoen kinderen en dat is volgens initiatiefnemer en voormalig toptennisser Richard Krajicek driekwart van alle kinderen uit het primair onderwijs. ,,Het is inmiddels een belangrijke traditie geworden: in elk geval één dag van het jaar samen sporten en samen ontbijten. Dat is gezond en leuk en dat willen we laten zien.’’ Voor het thema water is gekozen omdat dat gezond is, zorgt voor energie ,,en bovendien een makkelijke dorstlesser, zo uit de kraan.’’