Het vaccineren in zeven grafieken: effect bij ouderen steeds beter zichtbaar

1. Besmettingen per leeftijdsgroep

In onderstaande grafiek is het effect van de vaccinatiecampagne bij ouderen goed te zien. In de categorieën 90-plus en 80 tot 89 jaar blijft het aantal besmettingen sinds de piek in december - ongeveer een week na de afkondiging van de harde lockdown - gestaag dalen. In de leeftijdsgroepen daaronder gaat het aantal besmettingen sinds februari juist weer omhoog. Met name in de jongste doelgroep is dat goed te zien.