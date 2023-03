Het was geen wonder dat iedereen zich uitvergroot ergerde aan blunders van de gevestigde orde

Wat mij opviel, was dat één argument telkens terugkeerde: frontvrouw Caroline van der Plas zou te veel aandacht in de media hebben gekregen en dáárom kon haar partij woensdag alle andere clubs verpulveren, nota bene in elke provincie in het land.



Dat is iets wat je kunt poneren, als je ontzettend verdrietig bent, maar of het helemaal klopt, waag ik met terugwerkende kracht te betwijfelen.



Het probleem van televisiemedia, tijdens de afgelopen weken, was dat ze niet alleen Caroline van der Plas te veel aandacht gaven, maar nagenoeg elke partij die met veel branie voor verandering wilde zorgen. De megafoon en het hoofdpodium stond voor iedereen klaar.



Ik kan u uit eerste hand vertellen dat medewerkers van politici zélf naar talkshows en andere programma’s belden, omdat ze dolgraag in de uitzendingen wilden zitten. Buiten campagnetijd hebben ze nooit tijd, dan zijn ze meestal te druk, naar eigen zeggen.



En wat besloten de redacties te doen? Ze lieten op een enkele uitzondering na iedereen komen die zin had, maar kozen er wel voor om de saaie inhoud weg te laten, want dat zorgt onvermijdelijk voor ‘zapmomenten’, zoals dat in het jargon heet.



Politiek werd persoonlijk. Emoties en ruzies voerden de boventoon. De verontruste nieuwsjunk ergerde zich toch al jaren aan de stroperige optredens van verschillende kabinetten en ministers.



Als het dan toch emotioneel gemaakt moest worden, op de televisie en op de radio, was het ook niet raar dat iedereen zich uitvergroot begon te ergeren aan grote blunders van de gevestigde orde.



Het grote afrekenen kon beginnen. In die context was het logisch dat de opkomst hoger lag dan vier jaar geleden en dat zoveel mensen bij een stembus voor de BoerBurgerBeweging kozen.



Deze uitkomst is dus helemaal niet raar. Het had niets te maken met het aantal minuten dat Caroline van der Plas op televisie was. De kijker heeft veel langer kunnen zien hoe verschillende coalities er een rotzooi van maakten.



De journaals brachten het nieuws elke avond, net zo lang tot de mensen thuis totaal afgeknapt raakten op incompetent bestuur. Die ongewenste zendtijd werd voor het gemak in de analyses vergeten.