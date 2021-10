Het was koud vannacht! Eerste lokale vorst gemeten

KPMG kraakt harde noten over Nederlands coronabe­leid: ‘Vaak te optimis­tisch scenario’

14 oktober De Nederlandse aanpak van de coronacrisis is op meerdere terreinen ernstig tekort geschoten. Het kabinetsbeleid stond haaks op (internationale) adviezen, de communicatie was slecht en de samenwerking liet te wensen over. Dat concludeert adviesbureau KPMG in een rapport dat vandaag is verschenen. ‘Vaak is gekozen voor het optimistische scenario’.