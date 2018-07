Het wc-rol-dilemma: ben jij een voor- of achterhanger?

De discussie over hoe je een wc-rol ophangt, heeft inmiddels een baard en is er eentje die uitvinder Joseph Gayettey in 1857 niet kon bevroeden toen hij zijn ‘Medicated Paper’ als losse velletjes aan de man probeerde te brengen. Heel succesvol was zijn uitvinding niet, want een pak van 500 velletjes vonden veel Amerikanen te duur. Die grepen liever naar een oude krant.