Het weer slaat om, maar buiten zitten op Moederdag kan waarschijnlijk best

Weerman Cees Ceulemans van Weerplaza verwacht morgen duidelijk meer bewolking dan vandaag. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen, in Limburg misschien wel met onweer. Het wordt in Brabant en Limburg nog wel warm: 20-23 graden. In de avond neemt de kans op wat langdurigere regen in het hele zuiden en zuidoosten toe.

In de loop van de dag trekt de noordenwind aan; daarmee stroomt veel koudere lucht het land in. In de middag koelt het vanuit het noorden dan ook flink af. In de Kop van Noord-Holland wordt het morgen maar een graad of 14. Maar, in het noordwesten en noorden blijft het hoogstwaarschijnlijk wel droog, dat dan weer wel.



De provincies Zuid-Holland en Zeeland zitten een beet op de rand, aldus Ceulemans. ,,De kans op een bui is er vooral in Zeeland, en dan vooral morgen overdag. Maar die is klein. In Zuid-Holland blijft het waarschijnlijk droog, al is de kans op regen in de avond iets groter. Het is nog wel vrij warm en rustig tot ergens in de middag. Dan steekt de koude noordenwind op en koelt het af.