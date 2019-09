‘Het wordt alleen maar erger’: in 2030 bijna verdubbeling aantal toeristen

Voor een toerismeprofessor woont Jan van der Borg op een droomplek. ,,Voor veel steden is Venetië het nachtmerriescenario, maar voor onderzoek naar de gevolgen van overtoerisme is de stad natuurlijk een uniek laboratorium.’’ Behalve onderzoeker is Van der Borg echter ook gewoon een mens, die zich met zijn gezin normaal door zijn woonplaats wil bewegen.