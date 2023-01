Hevige regen en wind zorgen voor ‘zware spits’, na onstuimige dagen volgt vanaf het weekend winterweer

Op enkele plaatsen zijn tijdens de ochtendspits gevaarlijke situaties ontstaan, maar grote ongelukken bleven uit. De grootste problemen speelden opvallend genoeg in het zuiden van het land, terwijl alleen voor de kustprovincies code geel was afgekondigd. Op de A2 bij Vught vond een flink ongeval plaats en langs de A2 richting Maastricht, bij Born, stond een boom op omvallen.

Gezien het slechte weer vielen de files nog mee, vindt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Of mensen hebben goed geluisterd naar het thuiswerkadvies, of het is gewoon relatief rustig gebleven. Als er veel ongelukken bij komen kijken is het sowieso druk. Maar zonder ongelukken kun je tijdens de hevige regen met 80 kilometer per uur prima doorsukkelen.”

Ze benadrukt dat Rijkswaterstaat mensen niet vroeg thuis te blijven, maar alleen adviseerde na te denken of er ook andere mogelijkheden zijn. Als thuiswerken kan, wordt dat aangeraden om grote drukte in de spits te voorkomen. Pas bij weercode rood, nu zeker niet aan de orde, krijgen mensen het dringende advies om niet de weg op te gaan.

Vrachtwagens en aanhangers

Rijkswaterstaat zag vanmorgen dat in het hele land vertraging mogelijk was door de vele regen in combinatie met de harde wind. Dat geldt ook voor vrijdagochtend, als de kustprovincies van 02.00 uur tot 10.00 uur opnieuw met code geel te maken krijgen. Met name mensen met grote vrachtwagens of aanhangers moeten oppassen, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. Op sommige plaatsen lag vooral vanmorgen vroeg veel water op de weg, wat voor aquaplaning kon zorgen; auto’s die de grip op het wegdek kwijtraken en daardoor niet meer goed te besturen zijn. Tijdens het hoogtepunt van de spits was de meeste regen al gevallen en was dit gevaar voor een groot deel geweken.

Ook gisteravond gold weercode geel, voor onweer. Dat is uiteindelijk erg meegevallen. Ook de voorspelde windstoten waren iets minder hard dan gevreesd. De 90 kilometer per uur werd op de weerstations niet gehaald. Weerplaza heeft weinig schademeldingen gezien.

Kouder weer op komst

Na het weekend is het gedaan met deze natte en herfstachtige periode, voorspelt Weerplaza. De temperaturen gaan dalen en de kans om sneeuw wordt weer groter. Zondag wordt het nog een graad of 6, wat normaal is voor de tijd van het jaar. Het is dan koud genoeg om de buien die dan vallen op sommige plaatsen te bevriezen, wat zorgt voor hele natte sneeuw. Die blijft dan niet liggen.

Later in de week verandert dat. Het wordt dan overdag niet warmer dan 2 tot 5 graden en 's nachts gaat het waarschijnlijk weer vriezen. Weerplaza schat de kans op sneeuw op zo'n 70 procent. De kans dat het ook echt blijft liggen en een sneeuwdek vormt is wat kleiner; zo'n 20 procent. De kans verschilt wat per regio. Echt serieus winterweer met ijs en de mogelijkheid tot schaatsen hoeven we voorlopig niet te verwachten.

Waarschuwingen van het KNMI: waar komen ze vandaan? Robbyn Jansen zoekt het voor je uit:

