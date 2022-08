Hier komt het eerste grote zeecruiseschip voor asielzoekers: ‘Een beetje een deprimerende plek’

Robin (22) uit Markelo sliep in Florence door duel FC Twente heen: ‘Tripje kostte me 2700 euro’

Het zal je maar gebeuren: je hebt alles in het werk gesteld om bij het duel tussen Fiorentina en FC Twente in Florence te zijn en je mist het duel omdat je in slaap bent gevallen. Het overkwam Robin Hartgerink (22) uit Markelo. „Ik werd pas wakker in de 87ste minuut.”

23 augustus