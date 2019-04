Hier trouw je voor een duppie (of juist voor de hoofdprijs)

Klaus Ross gebruikte goedkope weegschaal bij toedienen alterna­tief kankermedi­cijn

15:16 De weegschaal die de Duitse natuurgenezer Klaus Ross gebruikte bij het doseren van zijn middel tegen kanker, was daar niet voor toegerust. Dat bleek vandaag tijdens de tweede zitting in de zaak tegen Ross in de rechtbank in het Duitse Krefeld. Die boog zich over de weegschaal die Ross gebruikte.