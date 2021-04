Hierdoor is er in Duitsland zoveel minder corona: ‘Duitsers zijn gezagsgetrouwer’

Nederlanders die in Duitsland wonen, zien een groot verschil in regels én in hoe mensen daarmee omgaan. ,,Duitsers zijn in de regel plichtsgetrouwer dan Nederlanders. Ze lopen niet zo snel door rood en houden zich dus ook nauwgezet aan de mondkapjesplicht”, zegt Rob van der Velden (68), die al tientallen jaren in Emmerik woont.



In Duitsland worden de mondkapjes ook al veel langer gedragen. ,,In Nederland kon ik nog de hele voorbije zomer zonder mondkapje boodschappen doen, terwijl Duitsland al sinds april dat jaar een mondkapjesplicht had”, aldus Van der Velden. ,,Niet alleen in winkels, maar in alle openbare gebouwen. Die plicht geldt zelfs voor kinderen vanaf 6 jaar.”



,,Hier in Duitsland wordt ook de infectiegraad veel beter in de gaten gehouden”, zegt Joop van Reeken, die woont in Suderwick, tegen Dinxperlo aan ,,Als blijkt dat het boven de 100 komt, dan worden er in Duitsland meteen passende maatregelen gehouden. In Nederland zitten gemeenten soms weken boven de 200, zonder dat er extra beperkingen worden opgelegd. Dat is toch ondenkbaar?”