Hierom heb je diep in het najaar nog last van zoemende muggen in de slaapkamer

Eind september, als de daglengte voor het eerst weer onder de twaalf uur komt, gaan muggen zich klaarmaken voor de winterrust. Toch is het niet heel opvallend dat er nu nog mensen klagen over muggen. ,,Ze zijn misschien nog bezig om een plekje te zoeken om te overwinteren”, zegt Knols, onder meer verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Normaal is het korter worden van de dag een trigger voor muggen, in combinatie met het kouder worden. Hoge temperaturen zijn gunstig voor een koudbloedig beestje als deze insecten.”

En warm is het geweest. Afgelopen maandag was het de warmste novemberdag ooit gemeten, in september gingen er diverse records aan en ook in de lente en zomer steeg het kwik heel geregeld tot flink hogere waardes dan gemiddeld. ,,Daardoor kan het zijn dat de populatie muggen die het tot het najaar heeft overleefd, groter is dan in voorgaande jaren.” Muggenradar voorspelt voor aanstaande maandag zelfs een ‘acht’ op een schaal tot tien van muggenoverlast.