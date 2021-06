Want één ding weet Elstak inmiddels echt zeker, feesten is geen overbodige luxe. Zijn feesten zijn meer dan strak hakken in Aussie trainingspakken. Een concert bezoeken is meer dan daaps luisteren. Het is meedoen, meegaan. Het is ontladen. ,,En het is noodzakelijk. Ontspanning is heel belangrijk, mensen werken zich rot en in het weekend kunnen ze los. Een jaar lang geen uitspattingen hebben is niet goed voor je. Heel ongezond. Zeker voor jongeren.”