Hij liet alles thuis achter en is bijna één jaar spoorloos, moeder van Johan is ontroostbaar: ‘Ik ga kapot’

VermistDe 42-jarige Johan uit Delft is vermist. Zijn moeder mist haar zoon ‘JJ’ al bijna een jaar. Ze is radeloos en doet een emotionele oproep om hem weer in haar armen te sluiten: ‘Laat van je horen, haal mij uit deze onzekerheid. Ik ga eraan kapot.’

Bijna alles liet hij thuis in Delft achter toen Johan, toen nog 41, op 17 juni 2022 in de avond op bezoek ging bij een vriend in Schiedam. Zo blijven zijn persoonlijke spullen en ook zijn medicijnen thuis. Na het bezoek bij de vriend vertrekt hij met een gekregen ov-chipkaart waar ongeveer 15 euro op staat. Sindsdien is Johan spoorloos.

Zijn familie maakt zich grote zorgen en zijn moeder Mien wil niets liever dan haar zoon weer terugvinden. ,,Ik slaap niet, mijn leven staat al elf maanden op zijn kop. Alles staat stil’’, zegt ze dinsdag in een emotionele oproep in de uitzending van opsporingsprogramma Team West. ,,Een kind verliezen is het ergste wat een moeder kan overkomen. Dat went niet.’’

Moeder van Johan

Waar hij is weet ze niet, maar de moeder van Johan is er zeker van dat haar zoon nog in leven is. ,,Mijn moedergevoel zegt dat ie leeft, hij is er nog. Want ondanks zijn ziekte is hij een survivor. Ik denk dat hij zich ergens beweegt waar hij niet los van kan komen. Dat is mijn gevoel.’’

Mien, de moeder van Johan

Medicatie

Johan woonde destijds op de Meerkoetlaan in Delft in een complex voor begeleid wonen. ,,Hij kreeg op zijn 19e namelijk de diagnose schizofrenie, maar daar slikte hij medicatie voor.’’ Die medicatie had Johan alleen niet bij zich toen hij vertrok. ,,Het stripje lag nog op het aanrecht.’’

Zijn moeder noemt Johan een goeie jongen met ondeugende trekjes. Ze legt in de uitzending uit dat hij op 1 juli zou gaan verhuizen en daar geld voor had gespaard. Hij zocht nog naar een bankstel. Maar daar kwam het niet van. Twee weken voor de verhuizing verdween hij in de nacht.

Op 19 juni 2022 is Johan uit Delft als vermist opgegeven.

Johan had voor zijn verdwijning veel contact met zijn moeder, maar had die avond geen bericht achtergelaten. Zijn moeder voelde dat er iets aan de hand was. En ze had gelijk: haar zoon bleek vermist. Ze schakelde de politie in en na een paar dagen volgde een grote zoektocht. ,,Ik begrijp deze actie niet van hem’’, zegt zijn moeder terwijl ze in tranen uitbarst. ,,We hebben heel Delft uitgekamd en met speurhonden in de bossen gezocht, maar geen spoor van hem gevonden.’’

Klompvoet

Zijn moeder is ook met een foto van haar zoon langs kerken en opvangtehuizen gegaan, maar niemand herkende haar JJ. ,,Ik heb zelfs zwervers aangesproken en ben langs het Leger des Heils geweest.’’ Nu elf maanden later is er nog steeds niets van hem vernomen. Om hem te vinden deed zijn moeder een oproep: ‘Laat van je horen, haal mij uit deze onzekerheid. Ik ga eraan kapot.’

Johan zou inmiddels 42 jaar zijn. Hij is 1,75 meter lang en heeft bruin/groene ogen. Voor zijn vermissing had hij kort, opgeschoren, donkerblond haar. Ook heeft hij een ‘opvallend loopje’ omdat hij een klompvoet heeft. ,,Hij kan er alles mee, maar loopt daardoor een beetje met een gekromde rug’’, zegt zijn moeder.

De zorgen om Johan zijn groot. De politie roept mensen, die meer weten over de vermissing van Johan of hem de afgelopen elf maanden nog hebben gezien, op om zich te melden.