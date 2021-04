Hijskraan met de grootste vlag van Nederland neergestort: ‘Dit is heel jammer’

Ic’s huiverig voor code zwart: ‘Straks kunnen we wél terecht op terras, maar niet in ziekenhuis’

23 april De druk in de ziekenhuizen loopt deze week op tot een niveau dat sommige zorgmedewerkers doet denken aan de situatie van maart vorig jaar. Code zwart is nog niet aan de orde, zeggen artsen. ,,Maar als het niet gaat dalen, hebben we echt een probleem op de ic’s.”