Historische Canon van Nederland eindelijk te zien

De Canon van Nederland, vijftig momenten die 5.000 jaar geschiedenis van Nederland markeren, is dit weekend te zien in Arnhem. Het Nationaal Openluchtmuseum heeft er ingrijpend voor verbouwd.

In het Openluchtmuseum is samen met het Rijksmuseum een expositie ingericht, die zowel binnen als buiten op het uitgestrekte terrein terug te vinden is. Ook in tien andere musea zijn vanaf eind oktober delen van de canon te zien.

De Canon van Nederland is in opdracht van de regering in 2006 gepubliceerd door de speciaal daarvoor ingestelde commissie-Van Oostrum. De momenten van de canon en de achtergrond daarvan maken nu deel uit van het geschiedenisonderwijs. De reeks omvat onder andere de hunebedden, slavernij, Anne Frank, de gasbel van Slochteren en Annie M.G. Schmidt.

Voor de canon zou het Nationaal Historisch Museum worden gebouwd in Arnhem. Dat ging door politiek geharrewar uiteindelijk niet door. In 2011 kregen het Openluchtmuseum en het Rijksmuseum de opdracht om 'Het Verhaal van Nederland' toch zichtbaar te maken. ,,De recente discussie over het Wilhelmus maakt maar weer eens duidelijk dat je het verleden moet kennen om het heden te begrijpen", aldus Openluchtmuseumdirecteur Willem Bijleveld.



Het entreegebouw bevat onder meer een enorme interactieve wand, waarin iedereen zijn eigen 'vensters' kan openen. Het is ook mogelijk om de geschiedenis van de eigen woonomgeving te bekijken. Digitale spelletjes, zoals het maken van een videoclip om Nederland te presenteren op het Eurovisiesongfestival, voeren spelend door het verleden. Een van de aparte tentoonstellingen gaat over klimaatverandering. Een andere expositie belicht historische figuren.

Buiten is onder andere Willem Drees, grondlegger van de verzorgingsstaat, te vinden in het Kruisgebouw uit de jaren vijftig. Elders in een historisch schooltje komt kinderarbeid aan de orde. In de komende jaren worden op meer plekken delen uit de canon ingericht, waarvoor ook andere musea objecten leveren.