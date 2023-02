‘Historische uitspraak’ van hof: marechaussee mag huidskleur niet meewegen bij grenscontroles

De zaak was aangespannen door een collectief van onder andere Amnesty International, Radar en Controle Alt Delete. Volgens hen worden mensen met een donkere huidskleur eerder uit de rij gepikt dan anderen. Ze eisten een verbod omdat het gaat om discriminatie. Daar gaat het hof met deze uitspraak in mee.

Het collectief noemt de uitspraak ‘historisch’. „Het hof noemt etnisch profileren letterlijk een ernstige vorm van discriminatie. Dat zegt genoeg”, reageert Dagmar Oudshoorn van Amnesty International. „Tegelijkertijd is het is ergens pijnlijk dat deze uitspraak ervoor nodig is om het echt te veranderen.”

Volgens Oudshoorn gaat deze uitspraak ook veel verder dan alleen de werkwijze van de Marechaussee. Het gaat ook over etnisch profileren bij andere overheidsdiensten: de politie, de IND, de Belastingdienst. “We gaan nu kijken hoe de overheid na deze uitspraak maatregelen gaat nemen om dat volledig uit te bannen. Dat blijven we natuurlijk scherp in de gaten houden.”

‘Nigeriaanse geldsmokkelaar’

De marechaussee controleert onder meer op vliegvelden in de strijd tegen illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit. In 2021 had de marechaussee nog gelijk gekregen van de rechtbank. Die bepaalde dat marechaussees huidskleur wel mogen meewegen bij de beslissing om iemand uit de rij te halen en te controleren, omdat ze daarbij ook andere factoren een rol spelen.

Volgens de marechaussee is dan geen sprake van etnisch profileren. De controles worden gebaseerd op analyses over migratiestromen en risico’s van mensensmokkel. De marechaussee werkt op basis van risicoprofielen waarin de afkomst van mensen zat verwerkt. Zoals die van de ‘Nigeriaanse geldsmokkelaar’: snellopend, goed gekleed met een ‘niet-Nederlands uiterlijk’.

En precies in dat laatste, van een ‘niet-Nederlands uiterlijk’, zit een groot deel van de pijn. Dat zegt ook Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete, dat al jarenlang strijdt tegen etnisch profileren: „Deze uitspraak maakt een einde aan het beeld van de typische Nederlander die wit is. Huidskleur zegt daar helemaal niks over. Ik ben niet wit, maar ook ik ben Nederlander.”

Klacht

Directe aanleiding is onder meer een klacht van het voormalige Eindhovense gemeenteraadslid voor D66 Mpanzu Bamenga. Hij werd in mei 2018 na aankomst op Eindhoven Airport door de marechaussee uit de rij gehaald voor nadere controle. Het viel Bamenga - van Afrikaanse afkomst - daarbij op dat niet alleen hij maar ook andere donkere mensen er door de marechaussee uitgepikt werden.

De D66-politicus diende toen een klacht in bij de marechaussee. In een reactie daarop liet de marechaussee weten dat deze werkwijze bedoeld was om te voorkomen dat criminelen en terroristen ons land binnen zouden komen, aldus Bamenga. Later hoorde hij ook dat de marechaussee zijn klacht nog moest evalueren.

Bamenga deelde zijn ervaring op sociale media en kreeg honderden reacties. D66 stelde Kamervragen en Bamenga diende een klacht in, die gegrond werd verklaard. ,,Wat ik me nog goed herinner, was de uitspraak van de marechaussee: we moeten onderscheid maken wie Nederlander is en wie niet. Kun je me uitleggen hoe een Nederlander eruitziet? Dit zijn instructies van niets. Als ze iedereen controleren, is het een ander verhaal. Nu mag iedereen doorlopen, behalve niet-witte mensen.”

Gestopt

In een notitie vorig jaar aan de Tweede Kamer liet de Koninklijke Marechaussee weten niet langer gebruik maakt van etniciteit bij controles. ‘De wettelijke basis voor ons optreden is bevestigd maar de toepassing van een legale methode of middel dient te worden bezien vanuit de effectiviteit, maar ook in het licht van het maatschappelijk draagvlak.’ Met het besluit van het Hof van dinsdag is die wettelijke basis inmiddels ook verdwenen.

De marechaussee gaat de uitspraak bestuderen, laat een woordvoerder weten. ,,En we gaan kijken welke consequenties dit heeft voor ons werk, nu in en de toekomst.”