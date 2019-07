Hitte wordt geleidelijk verdreven door forse regen- en onweersbuien

De thermometer kan vandaag weer 37 tot 39 graden aan gaan geven, met op veel plaatsen een zwoele zomeravond. Wel kan er vanmiddag op het heetst van de dag een lokale onweersbui tot ontwikkeling komen.



In de noordelijke provincies houdt de hitte dit weekend nog aan, terwijl in het zuiden ‘project afkoeling’ begint. Daar moet rekening worden gehouden met forse regen- en onweersbuien. ,,In het zuidwesten en later ook westen kan het door wind van zee een stuk sneller afkoelen. Rond zonsondergang is het in het binnenland nog zo’n 30 graden terwijl in Zeeland en Zuid-Holland de thermometer al gezakt is naar 20 tot 21 graden", meldt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.



Die tweedeling in het land komt door een duidelijke windsprong boven het land. Klaassen: ,,In het westen en zuiden van het land wordt de wind west tot noordwest en koele en vochtige lucht stroomt vanaf zee het land binnen. In het noorden en oosten blijft de wind juist pal oost en zien we nog de droge en warme lucht. Dit leidt tot grote verschillen in temperatuur.”



In het noorden en oosten wordt het 30 tot 33 graden terwijl het in het zuiden en westen 23 tot 25 graden wordt. ,,In De Bilt kan het zaterdag nog makkelijk 25 graden worden. De landelijk hittegolf zal dus in ieder geval met nog een dag verlengd worden. In het noorden van het land houdt de hittegolf ook zondag aan”, meldt Klaassen.