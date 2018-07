Hittegolf van 15 dagen op komst: grootste droogte van deze eeuw

Er lijkt geen einde te komen aan de hitte waarmee ons land al weken kampt. ,,Vanaf dinsdag wordt heel Nederland ondergedompeld in tropische temperaturen die tot in augustus aanhouden", weet weerman Marco Verhoef.

De komende dagen worden maxima verwacht tot ruim boven de 25 graden, maar volgende week wordt het pas echt heet. Op maandag wordt het plaatselijk 30 graden, vanaf dinsdag is het overal in het land tropisch warm. ,,Nederland wordt overspoeld door een hittegolf die zeker vijftien dagen aanhoudt", meent Verhoef.

Droogterecord

Slecht nieuws voor boeren, want voorlopig blijft het gortdroog. Verhoef: ,,Hier en daar valt plaatselijk wat motregen, maar dat is geen regen van betekenis. We hebben te maken met de grootste droogte van deze eeuw. Het wordt dit jaar zelfs droger dan in het recordjaar 1976.''

De droogte vergroot de kans op berm- en andere natuurbranden, maar ook de aardappeloogst zal deze zomer forse klappen krijgen.

Hittegolf

Van een hittegolf is sprake als de maximumtemperatuur vijf opeenvolgende dagen 25 graden of hoger ligt, waarvan drie dagen 30 graden of meer. De langste hittegolf duurde achttien dagen en viel in juli en augustus 1975. Het daaropvolgende jaar neemt, samen met een hittegolf uit 1947, met zeventien dagen een gedeelde tweede plek in. In de jaren 1922, 1930, 1948 en 2001 duurde de hittegolf exact de minimaal vereiste van vijf dagen zeer warm weer.

Droogte in kaart

Om de droogte in kaart te brengen, roepen we lezers op om foto's in te sturen. Hoe ziet de droogte eruit bij jou in de buurt? Of is het ondanks het neerslagtekort nog steeds groen?

Klik op de locatie op de kaart om een foto toe te voegen.

