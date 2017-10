Hoe aan twee weken onzekerheid een tragisch einde kwam

De maandag aangehouden P. is een veroordeelde zedendelinquent, die in hoger beroep tot twaalf jaar cel werd veroordeeld wegens twee zeer gewelddadige verkrachtingen. Hij zat in Den Dolder in een forensisch psychiatrische kliniek, in het kader van een traject om terug te keren in de samenleving.



Bekend is inmiddels dat P. grote vrijheden genoot tijdens zijn verblijf in Den Dolder. Zo kon hij de laatste maanden vaak vrijuit de kliniek verlaten. Hij verscheen bijvoorbeeld zonder enig toezicht op familiefeestjes. Minister Blok van Veiligheid & Justitie heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd naar de kliniek en de bewegingsvrijheid die er is voor mensen die daar verblijven. De inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gevraagd het onderzoek te doen. ,,Dit is een vreselijk bericht en ik leef intens mee met de familie van Anne, haar vrienden en iedereen die dichtbij haar stond. Dit incident heeft mij en iedereen in Nederland ernstig geschokt.’’