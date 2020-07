Hoe artsen en boeven in de ban raakten van die ene ‘wonderpil’ chloroquine

Twintig procent meer grijze zeehonden in de Waddenzee dan vorig jaar

10:50 Het aantal grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee stijgt. Afgelopen voorjaar zijn er twintig procent meer zeehonden geteld dan vorig jaar. Ook het aantal zeehonden in de rest van de Waddenzee stijgt. Onderzoek moet nu uitwijzen in hoeverre de corona-lockdown en het mooie weer van invloed zijn geweest.