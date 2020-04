Hoe ‘brandschone’ pelletbrander de stempel ‘vervuiler’ kreeg

Ondanks oproep ‘opnieuw veel te druk’ in Bollen­streek

17:22 Net als gisteren slaan vele toeristen en dagjesmensen de waarschuwingen van de autoriteiten in de wind en komen zij in groten getale op de bloeiende bloemenvelden in de Bollenstreek af. Het is er ‘opnieuw veel te druk’, zo laten de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen weten via de sociale mediakanalen.